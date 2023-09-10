Фейк: снаряды с обедненным ураном, которые получит Украина, не представляют радиоактивной угрозы

Президент посетил ядерный центр.узнал,что Уран -238-обедненный можно прекратить в пыль и ею снарядить боеголовки ракет морского и авиационного базирования.Уран-238 не представляет угрозу.

Igor Shumarin

Теперь понятно, зачем американцы поставляют свои танки Абрамс с обеднённым ураном на Украину. Чтобы утилизировать их не на своей территории, а заодно и в войнушку поиграть.