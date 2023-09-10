Фейк: снаряды с обедненным ураном, которые получит Украина, не представляют радиоактивной угрозы
О чем фейк
Снаряды с обедненным ураном, которые получит Украина, не представляют радиоактивной угрозы, сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
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Президент посетил ядерный центр.узнал,что Уран -238-обедненный можно прекратить в пыль и ею снарядить боеголовки ракет морского и авиационного базирования.Уран-238 не представляет угрозу.
Теперь понятно, зачем американцы поставляют свои танки Абрамс с обеднённым ураном на Украину. Чтобы утилизировать их не на своей территории, а заодно и в войнушку поиграть.
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