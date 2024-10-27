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Петербургский дневник

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В Петербурге завершили первый этап надвижки путепровода трамвайной линии «Славянка»

В Петербурге завершили первый этап надвижки путепровода трамвайной линии «Славянка»

Специалисты готовятся преодолеть расстояние над КАД Завершен первый этап надвижки путепровода трамвайной линии «Славянка» через Московское шоссе, железнодорожные пути Южного полукольца Октябрьской железной дороги и КАД.

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