В Петербурге завершили первый этап надвижки путепровода трамвайной линии «Славянка»

Специалисты готовятся преодолеть расстояние над КАД Завершен первый этап надвижки путепровода трамвайной линии «Славянка» через Московское шоссе, железнодорожные пути Южного полукольца Октябрьской железной дороги и КАД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии