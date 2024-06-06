Израиль против Палестины, зачистка Рафаха: вода и газ – не для Газы

Вперёд, к новому Гуш-Катифу: в Западном Иерусалиме обсуждают планы заселения палестинского анклава и захвата его ресурсов Хозяин Белого дома Джо Байден на днях выступил против признания другими членами ООН в одностороннем порядке независимости Палестины.