Израиль против Палестины, зачистка Рафаха: вода и газ – не для Газы

Вперёд, к новому Гуш-Катифу: в Западном Иерусалиме обсуждают планы заселения палестинского анклава и захвата его ресурсов Хозяин Белого дома Джо Байден на днях выступил против признания другими членами ООН в одностороннем порядке независимости Палестины.
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