Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 941 подписчик

Жители Суджи решат судьбу блогера: опрос инициировал губернатор Хинштейн

Жители Суджи решат судьбу блогера: опрос инициировал губернатор Хинштейн

Жители Суджи в Курской области должны решить, простить ли блогера Акима Апачева, изрисовавшего город нецензурными граффити.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
какой  ужас .   и они еще решают ?  город  уничтожен   тысячи убитых , изнасилованных  угнанных  город  стерт с лица  земли   и  приезжает   азерская   рожа   и глумится  над  уничтоженным городом и людьми  . И русские  еще думают  а чиновники  отстраняются  ?  .  значит вам так и надо  .  этот азер  должен пропасть без  следа  .  у нормального народа, а не таких  как вы ДБ.ем надо руки и ноги  переломать  и в баку  отправить
Ответить
22 час.
наверх