Жители Суджи решат судьбу блогера: опрос инициировал губернатор Хинштейн

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татьяна неструева

какой ужас . и они еще решают ? город уничтожен тысячи убитых , изнасилованных угнанных город стерт с лица земли и приезжает азерская рожа и глумится над уничтоженным городом и людьми . И русские еще думают а чиновники отстраняются ? . значит вам так и надо . этот азер должен пропасть без следа . у нормального народа, а не таких как вы ДБ.ем надо руки и ноги переломать и в баку отправить