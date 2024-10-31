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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

ИИ помог I*******m и F******k дольше удерживать внимание пользователей Генеральный ...

ИИ помог I*******m и F******k дольше удерживать внимание пользователей Генеральный ...

ИИ помог I*******m и F******k дольше удерживать внимание пользователейГенеральный директор M**a Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сообщил, что улучшение рекомендательных алгоритмов с помощью искусственного интеллекта, способствовало увеличению удержания аудитории в соцсетях.

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