ИИ помог I*******m и F******k дольше удерживать внимание пользователей Генеральный ...

ИИ помог I*******m и F******k дольше удерживать внимание пользователейГенеральный директор M**a Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сообщил, что улучшение рекомендательных алгоритмов с помощью искусственного интеллекта, способствовало увеличению удержания аудитории в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)