CNBC: рекордное число состоятельных американцев хотят покинуть США после выборов

Рекордное число состоятельных граждан США планируют на какое-то время покинуть страну после президентских выборов 5 ноября, поскольку опасаются беспорядков, сообщает CNBC со ссылкой на риелторов и помощников богатых семей в Штатах.
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