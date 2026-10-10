Результаты: Кюсю-2026: Первый этап тура

@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); На велогонке между Карацу и Фукуокой, протяжённостью 152 км, победу одержал Маттео Малучелли из команды Xds Astana Team с результатом 3:09:51.
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