Мотоциклист погиб на авторазвязке Крымского моста

Полицейские выясняют детали трагической аварии, произошедшей в Ленинском районе Крыма. Согласно первичной информации, накануне в 17:00 на трассе Новороссийск – Керчь, неподалеку от транспортной развязки, ведущей в сторону Крымского моста, 51-летний мотоциклист на BMW допустил столкновение с металлическим дорожным отбойником.