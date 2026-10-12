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Мотоциклист погиб на авторазвязке Крымского моста

Мотоциклист погиб на авторазвязке Крымского моста

Полицейские выясняют детали трагической аварии, произошедшей в Ленинском районе Крыма. Согласно первичной информации, накануне в 17:00 на трассе Новороссийск – Керчь, неподалеку от транспортной развязки, ведущей в сторону Крымского моста, 51-летний мотоциклист на BMW допустил столкновение с металлическим дорожным отбойником.

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