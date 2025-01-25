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У вокзала Рязань-2 засняли «отца года»

На записи камеры регистратора видно, как мужчина с ребёнком на руках переходит дорогу. За ним из-за стоящей машины выбегает на проезжую часть второй ребёнокРядом с вокзалом Рязань-2 сняли на видео инцидент, который мог закончиться трагически для маленького ребёнка.

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