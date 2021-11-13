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Можем повторить: Крымский сценарий для Белоруссии

Можем повторить: Крымский сценарий для Белоруссии

Главной точкой противостояния России и Запада сейчас стала белорусско-польская граница. Скопление мигрантов, которых долго звали в ЕС, а потом передумали, вызывает громкое бурление в польском политикуме.

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Комментарии
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Анатолий
Как видится ситуация с Белоруссией простому россиянину. Хватит возится с Лукашенко. Все события последнего времени, показали что Запад, особенно в лице Польши и Приебалтики, обнаглел и решил "одемократить" Белоруссию по типу Окраины. Лука с его многовекторностью и своим страхом за потерю власти  забегал с автоматом в бронежилете, смешно копируя Альенде или, может быть, виолончелиста боевого в Москве. Лукашенко лично мне бsk симпатичен, когда отстаивал предприятия в своей республике. Но когда он загордился не в меру и начал себя на уровень мировых деятелей, не боясь грохнуться с высоты, лезть - у меня к нему отношение начало меняться. Не постесняюсь сказать - каждому сверчку свой шесток. Да, да,- Лука сверчок. Как и на Окраине в Куеве сверчки. Ведь шестки в руках чьих-то.  И он это увидел. Он ещё и нагадить может в порыве обиды.  Ещё не ясно, что в конце февраля он выкинет.  Пусть один вопрос поставит - Белоруссия с Россией или с Западом, во вред России?. Да, да, во вред России. А посмотрите на эту Приебалтику, в союзе с Западом,  как лает на Россию. Да на любого бывшего нашего "друга". Как старательно лают на Россию. А куда деваться, ведь денег не дадут. А у элиты прост отберут. Ведь в  западных банках они, как и у наших элитных многих. Так что у нас один вариант - повторение Крыма с Белорусией. А оформить это я думаю МИД в состоянии. Будут вопить пиндосы со сворой. Пусть вопят. На Кубе и в Венесуэле аэродромы готовы для приема Ту. На Кубе даже несколько. Иначе над Смоленском скоро будут RС-ы летать.  У Крыма летают уже.
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2
16 час.
Олег Самойлов
Интересно, а Лев Барковский думать пытался? Сейчас в Белоруссии 75% населения если не ненавидит, то уж ОЧЕНЬ ЛЮТО любит Россию! А 25% считают Россию наглой нахлебницей, сидящей на шее великой центрально-европейской мировой космической морской ядерной державы!
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4 час.

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