Виктория Сливко: «Золото в эстафете – это очень приятно, но все-таки и личное хочется»

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в сингл-миксте на этапе Кубка Росси в Уфе вместе с Евгением Гараничевым.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх