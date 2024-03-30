Паводок. Второй день фиксируют снижение уровня воды На 8 часов 30.03.24 уровень в р. Бузулук составил 170 см, что на 9 см ниже предыдущего показателя, сообщает мэрия.
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Паводок. Второй день фиксируют снижение уровня воды На 8 часов 30.03.24 уровень в р. Бузулук составил 170 см, что на 9 см ниже предыдущего показателя, сообщает мэрия.