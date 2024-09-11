НАША ЛОСИНКА
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НАША ЛОСИНКА

10 подписчиков

Школа в Лосинке вошла в число лучших образовательных организаций столицы

Подведены итоги рейтинга вклада школ в качественное образование московских учеников в 2023–2024 учебном году, согласно которым школа №763 в Лосиноостровском районе вошла в ТОП-170 лучших образовательных организаций столицы и получит грант мэра Москвы 3-й степени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх