Школа в Лосинке вошла в число лучших образовательных организаций столицы

Подведены итоги рейтинга вклада школ в качественное образование московских учеников в 2023–2024 учебном году, согласно которым школа №763 в Лосиноостровском районе вошла в ТОП-170 лучших образовательных организаций столицы и получит грант мэра Москвы 3-й степени.
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