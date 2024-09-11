Школа в Лосинке вошла в число лучших образовательных организаций столицы

Подведены итоги рейтинга вклада школ в качественное образование московских учеников в 2023–2024 учебном году, согласно которым школа №763 в Лосиноостровском районе вошла в ТОП-170 лучших образовательных организаций столицы и получит грант мэра Москвы 3-й степени.