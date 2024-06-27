Теперь зарабатывать приходится и маленькому сыну Пугачевой: Гарри Галкин принимает очередь из «клиентов»

Пока Максим Галкин* покоряет моря, океаны и новые земли, пытаясь найти новую аудиторию и реализоваться за пределами России как не менее популярный артист, публика рассуждает о том, сможет ли он поддерживать свою семью на уровне прежнего дохода.
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