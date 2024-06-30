Кама Гинкас: «Пытаться разгадать гения — все равно что пытаться разгадать жизнь»

В Московском ТЮЗе — премьера спектакля Камы Гинкаса «Записки покойного Белкина». Продюсер — Леонид РоберманВАЛЕРИЙШАРИФУЛИН/ТАСС Спектакль Камы Гинкаса «Скрипка Ротшильда» идет на сцене МТЮЗа больше двадцати летчитайте на monocle.
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