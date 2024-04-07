Программа. Врач раскрыла, зачем для первой зарядки нужны новые кроссовки

Сегодня отмечается день здоровья. А как правильно начинать занятия спортом? Об этом aif.ru рассказала Доцент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Институтапрофилактической медицины им.
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