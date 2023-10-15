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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбин о СКА: «Есть деньги – можешь позволить себе все. На компьютерную игру было похоже, когда покупали Грицюка, Толчинского, Гальченюка и других»

«Похоже ли руководство СКА на компьютерную игру – хоккейный менеджер?(смеется) Скажем так: они всегда получают то, что хотят.

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