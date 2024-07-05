Борщевик Сосновского поможет бороться с радиоактивными отходами.

Борщевик Сосновского. Источник: Wikimedia Commons/Krzysztof Ziarnek, Kenraiz Российские ученые выяснили, что растительную биомассу борщевика Сосновского можно успешно использовать для создания сорбентов, очищающих воды от радионуклидов.
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