Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Борщевик Сосновского поможет бороться с радиоактивными отходами.

Борщевик Сосновского поможет бороться с радиоактивными отходами.

Борщевик Сосновского. Источник: Wikimedia Commons/Krzysztof Ziarnek, Kenraiz Российские ученые выяснили, что растительную биомассу борщевика Сосновского можно успешно использовать для создания сорбентов, очищающих воды от радионуклидов.

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