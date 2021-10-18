Комсомольская правда

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Швейцария готовится к энергетическому кризису

Швейцария готовится к энергетическому кризису

По заявлению швейцарских властей, нынешняя зима способна принести в страну энергетический кризис - в стране может не хватить мощностей для производства электроэнергии.

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