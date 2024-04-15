В аппарате Уполномоченного напомнили, что с 1 апреля индивидуальные предприниматели могут отправлять отчетность в ФНС через личный кабинет налогоплательщика

Об этом в ходе семинара на тему «Изменения в налоговом законодательстве на 2024 год», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.