В одном из уголков Тамбовской области путешественники случайно заметили высокие башни, скрывающиеся среди густых деревьев.
Осмотр огромного заброшенного замка в Тамбовской области. Кто здесь жил и что внутри
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Какие замки в Тамбовской области? Автор явно ноль в истории. Замки были только в Западной Европе. А это просто огромное здание, о котором автору лень было материал поискать.
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10 час.
Владимир Алтайцев
одной из его сторон тесно примыкали простые деревенские дома, что создавало резкий контраст между строением и скромными домами." Здание в 4 этажа это скромное деревенское жилище?
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10 час.
Владимир Алтайцев
Это было здание сельхозтехникума, который уничтожили современные власти, а никакой не замок.
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10 час.
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