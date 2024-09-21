Осмотр огромного заброшенного замка в Тамбовской области. Кто здесь жил и что внутри

Владимир Алтайцев Какие замки в Тамбовской области? Автор явно ноль в истории. Замки были только в Западной Европе. А это просто огромное здание, о котором автору лень было материал поискать.

Владимир Алтайцев одной из его сторон тесно примыкали простые деревенские дома, что создавало резкий контраст между строением и скромными домами." Здание в 4 этажа это скромное деревенское жилище?