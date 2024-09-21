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TRENDYMEN

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Осмотр огромного заброшенного замка в Тамбовской области. Кто здесь жил и что внутри

Осмотр огромного заброшенного замка в Тамбовской области. Кто здесь жил и что внутри

В одном из уголков Тамбовской области путешественники случайно заметили высокие башни, скрывающиеся среди густых деревьев.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Какие  замки  в Тамбовской  области? Автор явно ноль в истории. Замки  были только  в Западной  Европе. А  это просто огромное  здание, о котором автору  лень было материал поискать.
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10 час.
Владимир Алтайцев
одной из его сторон тесно примыкали простые деревенские дома, что создавало резкий контраст между строением и скромными домами.&quot;  Здание в  4 этажа  это скромное  деревенское  жилище?
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10 час.
Владимир Алтайцев
Это  было  здание  сельхозтехникума, который  уничтожили современные  власти, а никакой  не замок.
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10 час.

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