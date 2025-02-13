Министр обороны Финляндии принял решение о размещении войск НАТО в стране

Решение о размещении передовых сухопутных войск НАТО на территории Финляндии в Рованиеми и Соданкюля принял глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает пресс-служба военного ведомства 13 февраля на официальном интернет-портале государственных органов.
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