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Архангельский "Водник" обыграл кемеровский "Кузбасс": какой счет

Архангельский "Водник" обыграл кемеровский "Кузбасс": какой счет

В рамках чемпионата России по хоккею архангельский "Водник" сыграл с командой "Кузбасс" из Кемерово.В среду, 31 января, команда "Водник" из Архангельска сыграла на стадионе "Труд" с командой "Кузбасс" из Кемерово.

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