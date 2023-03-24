Этот таинственный мир

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Станет ли Земля в конечном итоге похожа на Корусант из “Звездных войн”?

Станет ли Земля в конечном итоге похожа на Корусант из “Звездных войн”?

Наши города становятся все больше и больше, но возможно ли, что они когда-нибудь покроют всю планету? Любому поклоннику далекой-далекой галактики понравится новая информация, полученная из фильма “Мандалорец” о жизни на планете-городе Корусант.

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