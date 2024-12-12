Введение туристского налога стало одной из ключевых тем для обсуждения на полях Петербургского налогового форума

Он прошел 11 декабря В среду, 11 декабря, в Петербурге прошел Третий налоговый форум, организованный Правительством города и Управлением Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Санкт-Петербургу при поддержке Конгрессно-выставочного бюро.