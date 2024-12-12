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Петербургский дневник

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Введение туристского налога стало одной из ключевых тем для обсуждения на полях Петербургского налогового форума

Введение туристского налога стало одной из ключевых тем для обсуждения на полях Петербургского налогового форума

Он прошел 11 декабря В среду, 11 декабря, в Петербурге прошел Третий налоговый форум, организованный Правительством города и Управлением Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Санкт-Петербургу при поддержке Конгрессно-выставочного бюро.

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