Введение туристского налога стало одной из ключевых тем для обсуждения на полях Петербургского налогового форума

Он прошел 11 декабря В среду, 11 декабря, в Петербурге прошел Третий налоговый форум, организованный Правительством города и Управлением Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Санкт-Петербургу при поддержке Конгрессно-выставочного бюро.
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