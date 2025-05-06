Цифровой рубль - какие риски и контроль за каждым.

Китай и баллы за гражданство. Цифровое удостоверение личности сканируется при входе на заправку, если баллов недостаточно, купить топливо невозможно.
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