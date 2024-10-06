Китай заявил о готовности укреплять стратегическое взаимодействие с КНДР

Пекин готов углублять стратегическое взаимодействие и дружественные обмены с Пхеньяном. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, направленной по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.