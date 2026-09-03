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Несекретные материалы

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«Мы станем богаче»: корейцы о первом походе через Русскую Арктику

«Мы станем богаче»: корейцы о первом походе через Русскую Арктику

Самые разные СМИ Южной Кореи продолжают наблюдать за походом контейнеровоза «Panstar Acro», который совершает первый в истории страны поход из корейского порта Пусан в Европу через арктические моря.

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