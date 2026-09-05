💼 В Крыму наблюдается дефицит работников образования и медицины Проблема частично решается благодаря договорам о целевом обучении: около 25 человек в будущем станут учителями, а в сфере здравоохранения каждый год выпускаются около 200 медиков, рассказал директор Центра карьеры Крымского федерального университета имени В.