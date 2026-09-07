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Российский самолёт МС-21 будет использоваться на коротких направлениях — первые маршруты уже определены

Российский самолёт МС-21 будет использоваться на коротких направлениях — первые маршруты уже определены

Обучение пилотов, бортпроводников и инженеров стартует в 2027 году «Аэрофлот» планирует использовать МС-21 прежде всего на коротких маршрутах, где проще обеспечить резервирование и оперативную техническую поддержку.

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