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Моди пообещал вложить более триллиона долларов в развитие инфраструктуры Индии

Моди пообещал вложить более триллиона долларов в развитие инфраструктуры Индии

Главные события в Индии с 11 по 18 августа 2021 года. Все меньше индийцев считают Нарендру Моди подходящей кандидатурой на пост премьер-министра страны на выборах 2024 года; около 200 сикхов находятся в гурудваре в Кабуле; министр иностранных дел Индии прибыл в Нью-Йорк для председательствования на двух мероприятиях СБ ООН; индийскому рынку электронной коммерции предсказывают десятикратный рост; криптовалютная биржа Индии сообщила о 2648%-м росте числа подписок пользователей; премьер-министр Индии пообещал вложить 1,35 триллиона долларов в развитие инфраструктуры — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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