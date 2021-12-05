В Амурском соединении дальней авиации продолжается кампания по добыче жидкого кислорода для лечебных учреждений

Для обеспечения непрерывной работы аппаратов искусственной вентиляции легких было передано 32,3 тонны жидкого кислорода, из них в Усольскую городскую клиническую больницу – 25,8 тонн, в Благовещенскую городскую клиническую больницу – 6,5 тонны.
Для обеспечения непрерывной работы аппаратов искусственной вентиляции легких было передано 32,3 тонны жидкого кислорода, из них в Усольскую городскую клиническую больницу – 25,8 тонн, в Благовещенскую городскую клиническую больницу – 6,5 тонны.
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