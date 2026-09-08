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ИА Регнум

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Работник магазина спас девочку из-под колес автомобиля в Мексике

Работник магазина спас девочку из-под колес автомобиля в Мексике

Работник магазина спас девочку, которая выбежала на дорогу и едва не попала под машину в городе Пуэбла в Мексике.

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