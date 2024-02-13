Киберэксперт Курочкин: никто не поставит программу, которая скриншотит экран

Созданная для распознавания злоумышленников в интернете нейросеть может оказаться эффективной, если в нее все время добавлять информацию о новых видах мошенничества, считает эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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