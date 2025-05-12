Премьер Малайзии Ибрагим: Визит в Россию для укрепления экономических связей

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетит Россию с 13 по 16 мая для участия в Казанском экономическом форуме и встреч с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным, обсудит расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействие в рамках АСЕАН.