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Царьград

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Ованнисян стал единственным кандидатом в ректоры ЕГУ после беседы с Пашиняном

Ованнисян стал единственным кандидатом в ректоры ЕГУ после беседы с Пашиняном

Вопрос о том, почему Ованнес Ованнисян оказался единственным претендентом на должность ректора Ереванского государственного университета, раскрыло издание Oragir.

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