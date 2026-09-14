Грамотность школьников рухнула до исторического минимума: виноваты соцсети и ИИ

Международное исследование PISA 2025 с участием 760 тысяч 15-летних подростков из 91 страны показало: навыки чтения, математики и естественных наук упали до самого низкого уровня за всю историю наблюдений с 2000 года.
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