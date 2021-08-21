Никита Задоров: «В НХЛ булки не расслабишь, всегда нужно быть готовым. Я подойду к сезону в лучшей форме»

Защитник Никита Задоров высказался касательно своей роли в «Калгари». – Чего от вас ждет тренерский штаб и руководство «Калгари»? – Главный тренер Дэррил Саттер позвонил сразу после обмена, после этого мы еще с ним несколько раз списывались.