Военное обозрение

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Квадрокоптеры победы

Квадрокоптеры победы

Mavic 2 компании DJI. Такие коптеры зачастую определяют исход боя Спецоперация на Украине показала то, какое огромное значение имеют, казалось бы, невоенные малогабаритные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), такие как Mavic производства китайской компании DJI и другие (Phantom, Matrice и т.

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