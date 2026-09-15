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В России представили iPhone 18 Pro Max за 450 тыс. рублей

В России представили iPhone 18 Pro Max за 450 тыс. рублей

Теперь корпуса iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max разбавляют золото, титан и карбон Компания Caviar представила коллекцию Contrast — кастомизированные версии iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с двухцветным оформлением корпуса.

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