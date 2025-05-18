Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают своих раненых сослуживцев. Об этом 18 мая сообщил пленный наемник из Колумбии с позывным Механик, участвовавший в боевых действиях на стороне украинской армии в составе 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа.