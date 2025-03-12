Валентина Талызина вышла на связь после сообщений о раке

Валентина Талызина опровергла информацию о заболевании Артистка решила успокоить поклонников Знаменитая актриса Валентина Талызина, известная по роли в классическом фильме «Ирония судьбы», опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у нее диагностировали рак поджелудочной железы.
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