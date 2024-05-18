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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жиресс назвал Мбаппе одним из лучших игроков мира: «Килиан хочет занять место Месси и Роналду. По стилю он больше похож на Криштиану»

– Он лучший в мире? – Он, несомненно, один из лучших. Есть и другие игроки, такие как Холанд и Беллингем, которые тоже на очень высоком уровене.

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