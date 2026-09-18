Капотнинский ме...
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Капотнинский меридиан

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В доме 1-го квартала можно купить машиноместо у города

На городские торги выставили 69 машиномест по адресу 1-й квартал Капотни, дом 1. Автомобилисты могут подобрать подходящий вариант с учетом габаритов транспортного средства.

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