Москвы готова поставлять голубое топливу в Европу через Киев.фото: nordwind.com Если Украина не захочет транзита российского газа, Россия обойдётся и без неё, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
Москвы готова поставлять голубое топливу в Европу через Киев.фото: nordwind.com Если Украина не захочет транзита российского газа, Россия обойдётся и без неё, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
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