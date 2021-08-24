ГлагоL

20 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

МИД усомнился в необходимости транзита газа через Украину

МИД усомнился в необходимости транзита газа через Украину

Москвы готова поставлять голубое топливу в Европу через Киев.фото: nordwind.com Если Украина не захочет транзита российского газа, Россия обойдётся и без неё, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Елена Мамонова
Нельзя газ через них пропускать

Картина дня

наверх