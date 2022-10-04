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Иран отреагировал на референдумы фразой о территориальной целостности

Иран отреагировал на референдумы фразой о территориальной целостности

Представитель иранского МИД Насер Канани, отвечая на вопрос о позиции Тегерана касательно прошедших в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумах о присоединении к РФ, заявил, что Иран поддерживает принцип территориальной целостности.

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