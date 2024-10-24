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Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти держатся за руки на прогулке в Нью-Йорке

Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти держатся за руки на прогулке в Нью-Йорке

Леонардо ДиКаприо и его девушка Виттория Черетти попали в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. 49-летний голливудский актёр и модель, которой летом исполнилось 26 лет, гуляли по городу и держались за руки.

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