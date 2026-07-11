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Семак о несостоявшемся переходе Тюкавина в «Зенит»: «Дело тренера – тренировать, а трансферы зависят от многих обстоятельств»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак ответил на вопрос, почему трансфер форварда «Динамо» Константина Тюкавина к сине-бело-голубым не состоялся.

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