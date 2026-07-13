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Эй Джей Дибанца набрал 23 очка за 24 минуты в победной игре против «Сакраменто»

1-й номер драфта Эй Джей Дибанца (« Вашингтон ») стал вторым лучшим бомбардиром матча Летней лиги против « Сакраменто ».

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