Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Роднова
    Хватит нести хрень,кто будет встречаться с наркоманом? Путин не сядет за стол с гнидой. Россияне в шоке будут. Зачем ...В Кремле ответили...
  • александр вардаков
    дальше уже некудаСША заявили о пре...
  • Владимир Алтайцев
    увеличение  продажи нефти Китаю  это не подарок, а  торговля. А  вот детали  переговоров  с США  это  информационный ...В КНР рассказали ...

Приметы в июне на каждый день: на погоду и урожай, народный календарь

Приметы в июне на каждый день: на погоду и урожай, народный календарь

Опрос ВЦИОМ показал, что за 10 лет россияне стали меньше верить приметам. В 2004 году на народную мудрость полагался 21 процент людей, в 2024-м — уже только 10 процентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх